Латвія вручила РФ ноту протесту через російські дрони у своєму небі
7 травня кілька безпілотників залетіли з повітряного простору Росії на територію Латвії - в муніципалітети Резекне, Балві та Лудза. МЗС Латвії викликало повіреного у справах посольства РФ і вручило ноту протесту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Латвії.
Що сталося
Кілька безпілотників увійшли в латвійський повітряний простір з боку Росії і пролетіли над муніципалітетами Резекне, Балві та Лудза в регіоні Латгалія. МЗС Латвії негайно викликало представника російського посольства.
Латвія спростувала російські заяви
Рига наголосила: Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для запуску дронів по цілях у Росії.
Дрони залетіли з Росії, а не навпаки - всупереч публічним твердженням Москви.
Засудження погроз Києву
Латвія також засудила публічні погрози Росії завдати масованого удару по Києву 9 травня, включно з погрозами іноземним посольствам в українській столиці.
МЗС повторило вимогу припинити агресію і вивести російські війська з усієї міжнародно визнаної території України.
Раніше з’явилася інформація, що Росія готує тотальні обмеження зв’язку на травневі свята через побоювання ударів по Кремлю. У Москві планували відключити інтернет, заблокувати банкомати та повністю закрити небо для цивільної авіації.
Тим часом прем’єр Словаччини Роберт Фіцо став першим лідером країни ЄС, який відкрито заявив про намір відвідати Москву на парад 9 травня після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Через санкції та закритий повітряний простір сусідніх держав логістика його поїздки значно ускладнилася.
Польща та Чехія неодноразово критикували зовнішню політику Словаччини через її проросійську риторику та припинення військової допомоги Києву. У Варшаві заявили, що змінять ставлення до дій Фіцо лише після того, як він сприятиме розблокуванню допомоги для України.