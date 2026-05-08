Латвія вручила РФ ноту протесту через російські дрони у своєму небі

7 травня кілька безпілотників залетіли з повітряного простору Росії на територію Латвії - в муніципалітети Резекне, Балві та Лудза. МЗС Латвії викликало повіреного у справах посольства РФ і вручило ноту протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Латвії .

Що сталося

Латвія спростувала російські заяви

Рига наголосила: Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для запуску дронів по цілях у Росії.

Дрони залетіли з Росії, а не навпаки - всупереч публічним твердженням Москви.

Засудження погроз Києву

Латвія також засудила публічні погрози Росії завдати масованого удару по Києву 9 травня, включно з погрозами іноземним посольствам в українській столиці.

МЗС повторило вимогу припинити агресію і вивести російські війська з усієї міжнародно визнаної території України.