Латвия вручила РФ ноту протеста из-за российских дронов в своем небе

7 мая несколько беспилотников залетели из воздушного пространства России на территорию Латвии - в муниципалитеты Резекне, Балви и Лудза. МИД Латвии вызвал поверенного в делах посольства РФ и вручил ноту протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Латвии .

Что произошло

Несколько беспилотников вошли в латвийское воздушное пространство со стороны России и пролетели над муниципалитетами Резекне, Балви и Лудза в регионе Латгалия. МИД Латвии немедленно вызвал представителя российского посольства.

Латвия опровергла российские заявления

Рига подчеркнула: Латвия никогда не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска дронов по целям в России.

Дроны залетели из России, а не наоборот - вопреки публичным утверждениям Москвы.

Осуждение угроз Киеву

Латвия также осудила публичные угрозы России нанести массированный удар по Киеву 9 мая, включая угрозы иностранным посольствам в украинской столице.

МИД повторил требование прекратить агрессию и вывести российские войска со всей международно признанной территории Украины.