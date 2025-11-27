ua en ru
Головна » Новини » Політика

Латвія виділить 15 млн євро на коаліцію дронів для України

Європа, Четвер 27 листопада 2025 20:22
UA EN RU
Латвія виділить 15 млн євро на коаліцію дронів для України Фото: міністр закордонних справ Латвії Байба Браже (mfa.gov.lv)
Автор: РБК-Україна

Латвія виділяє 20 мільйонів євро на дрони та підтримку українських військових у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Байби Браже на пресконференції в Києві.

"Наступного року ми надамо 15 млн євро для підтримки новітніх досліджень та їх впровадження, щоб Україна могла ефективніше захищатися", - зазначила вона.

За її словами, ці гроші підуть на дрони, розвиток інноваційних технологій безпілотних систем, створення нового технічного потенціалу та впровадження передових розробок на полі бою.

Крім того, Латвія виділить 5 млн євро на реабілітацію українських військових та підготовку бійців - щороку можна забезпечити до 4 тисяч осіб.

Як зазначив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, цього року Латвія передала Україні 12 тисяч дронів, і сторони обговорили збільшення виробництва та постачання у 2026 році.

Підтримка Латвія - Україна

Латвія активно підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, надаючи військову техніку, дрони, навчання та медичну допомогу.

Країна є ключовим партнером у розвитку Коаліції дронів та інноваційних оборонних технологій для ЗСУ.

Спільні пресконференції після переговорів дозволяють офіційно повідомляти про обсяги допомоги та плани на наступні роки.

Латвія Допомога армії Дрони
Новини
Аналітика
