Латвія виділить 15 млн євро на коаліцію дронів для України
Латвія виділяє 20 мільйонів євро на дрони та підтримку українських військових у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Байби Браже на пресконференції в Києві.
"Наступного року ми надамо 15 млн євро для підтримки новітніх досліджень та їх впровадження, щоб Україна могла ефективніше захищатися", - зазначила вона.
За її словами, ці гроші підуть на дрони, розвиток інноваційних технологій безпілотних систем, створення нового технічного потенціалу та впровадження передових розробок на полі бою.
Крім того, Латвія виділить 5 млн євро на реабілітацію українських військових та підготовку бійців - щороку можна забезпечити до 4 тисяч осіб.
Як зазначив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, цього року Латвія передала Україні 12 тисяч дронів, і сторони обговорили збільшення виробництва та постачання у 2026 році.
Підтримка Латвія - Україна
Латвія активно підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, надаючи військову техніку, дрони, навчання та медичну допомогу.
Країна є ключовим партнером у розвитку Коаліції дронів та інноваційних оборонних технологій для ЗСУ.
Спільні пресконференції після переговорів дозволяють офіційно повідомляти про обсяги допомоги та плани на наступні роки.
