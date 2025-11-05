ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер Patria

Середа 05 листопада 2025 17:41
Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер Patria Фото: Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер Patria (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна отримає від Латвії ще 21 бронетранспортер Patria 6x6 вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.

Сьогодні, 5 листопада, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс приймає міністра оборони України Дениса Шмигаля, який прибув до Латвії для обговорення питань співпраці між двома країнами в галузі оборони.

Як повідомляє відомство, на військовій базі "Адажі" в Латвії міністру оборони України буде передано 21 бронетранспортер "Patria" 6x6 оснащений кулеметами підтримки калібру 12,7 мм НАТО та боєприпасами.

ЗСУ також отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.

Також будуть поставлені ремонтні комплекти для усунення бойових пошкоджень бронетранспортерів.

"Пожертва бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність і можливості латвійських броньованих машин в реальних бойових умовах", - зазначив Спрудс.

БТР Patria

Бронетранспортер Patria 6x6 розроблений у Фінляндії, а його серійне виробництво налагоджене в Латвії, де з 2024 року працює підприємство Defence Partnership Latvia. Потужності заводу дозволяють виготовляти до 160 одиниць цієї техніки щороку. Patria 6x6 перебуває на озброєнні збройних сил Фінляндії, Швеції та Латвії.

Машина призначена насамперед для транспортування особового складу, однак вона може адаптуватися для виконання інших завдань. Залежно від комплектації, ЗСУ можуть оснастити Patria 6x6 кулеметами, 25/30-мм бойовими модулями або 120-мм мінометною системою Patria Nemo.

Загальна маса бронетранспортера - близько 24 тонн, з яких до 8,5 тонни припадає на бойове навантаження. Максимальна швидкість - до 100 км/год.

Міністерство оборони Латвії ще у лютому цього року повідомило, що замовило бронетранспортери Patria 6x6 для постачання українським Збройним силам.

У липні Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria 6х6. Загалом передано вже 42 машини.

