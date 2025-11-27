ua en ru
Латвия выделит 15 млн евро на коалицию дронов для Украины

Европа, Четверг 27 ноября 2025 20:22
Латвия выделит 15 млн евро на коалицию дронов для Украины Фото: министр иностранных дел Латвии Байба Браже (mfa.gov.lv)
Автор: РБК-Украина

Латвия выделяет 20 миллионов евро на дроны и поддержку украинских военных в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Байбы Браже на пресс-конференции в Киеве.

"В следующем году мы предоставим 15 млн евро для поддержки новейших исследований и их внедрения, чтобы Украина могла эффективнее защищаться", - отметила она.

По ее словам, эти деньги пойдут на дроны, развитие инновационных технологий беспилотных систем, создание нового технического потенциала и внедрение передовых разработок на поле боя.

Кроме того, Латвия выделит 5 млн евро на реабилитацию украинских военных и подготовку бойцов - ежегодно можно обеспечить до 4 тысяч человек.

Как отметил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в этом году Латвия передала Украине 12 тысяч дронов, и стороны обсудили увеличение производства и поставок в 2026 году.

Поддержка Латвия - Украина

Латвия активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, предоставляя военную технику, дроны, обучение и медицинскую помощь.

Страна является ключевым партнером в развитии Коалиции дронов и инновационных оборонных технологий для ВСУ.

Совместные пресс-конференции после переговоров позволяют официально сообщать об объемах помощи и планах на следующие годы.

Напомним, ранее в Чехии запустили сбор на дроны-перехватчики для Украины

