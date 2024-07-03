Латвія на тлі війни в Україні збудує новий завод з виробництва боєприпасів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що завод буде у рік випускати 50 тисяч модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів. Поки ще йдуть переговори з місцевою владою.

Завод хочуть збудувати на території, що належить міністерству оборони. Там є необхідна інфраструктура. Будівництво заводу коштуватиме близько 12 млн євро, з них 1 млн євро - співфінансування Європейського союзу.

На закупівлю сировини для виробництва артилерійських боєприпасів потрібно близько 15 млн євро на рік. Сировину планують купувати в Італії.

Як зазначає видання, артилерійські снаряди поставлятимуть і латвійській армії.