Литва та Rheinmetall підписали контракт на будівництво заводу з виготовлення зброї
Литва підписала контракт з гігантом військової промисловості Rheinmetall щодо будівництва заводу з виготовлення зброї у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки Литви.
"Створення заводу Rheinmetall у Литві є дуже важливим кроком на шляху до задоволення нагальних потреб нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе нам забезпечити безперебійний доступ до необхідного озброєння та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо продукцію, необхідну для європейської оборони", - заявила міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.
За її словами, інвестиції у розмірі понад 180 мільйонів євро також дозволять створити щонайменше 150 нових робочих місць на новому заводі.
Очікується, що місце розташування інвестиційного проєкту буде оголошено найближчими тижнями. Крім того, завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.
Угода Литви з Rheinmetall
У квітні Сейм Литви схвалив зміни до законодавства, які прискорять процес реалізації оборонних проєктів на території країни. Цей крок робиться з метою полегшення входу на ринок для таких компаній, як німецький концерн Rheinmetall.
Rheinmetall вже оголосив про плани будівництва в Литві заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Очікується, що завод стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Литви та суттєво зміцнить обороноздатність країни.
Будівництво заводу планується розпочати вже найближчим часом. Очікується, що він розпочне роботу наприкінці 2025 року і вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.
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