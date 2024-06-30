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На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини, - "Укроборонпром"

Україна , Неділя 30 червня 2024 13:38
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На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини, - "Укроборонпром" Фото: генеральний директор "Укроборонпром" Герман Сметанін (facebook com german smetanin)
Автор: Наталія Юрченко

На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна в інтерв'ю АрміяInform.

"На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", - сказав він.

Директор "Укроборонпрому" зазначив, що у планах подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. У короткостроковій перспективі Україна планує перейти до ремонту артилерійських систем.

Також з Rheinmetall планується великий проєкт - спільне підприємство новітніх німецьких БМП Lynx. Як зазначив Сметанін, це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал.

"Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали набули великого досвіду ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Rheinmetall запустили цех, де ремонтують пошкоджену під час бойових дій техніку.

Також Україна з Rheinmetall будуть спільно виробляти бойові броньовані машини Lynx. В "Укроборонпромі" заявили, що перша машина буде вже цього року.

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