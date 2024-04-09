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Литва підпише угоду з Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва снарядів

Вівторок 09 квітня 2024 14:56
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Литва підпише угоду з Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва снарядів Фото: міністр економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Литва підпише угоду з німецькою компанією Rheinmetall, що грає на ринку оборонної промисловості, протягом двох тижнів. Укладення договору передбачає будівництво оборонного заводу.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Вона зазначила, що Сейм Литви зробив крок до ухвалення закону, який дасть змогу таким компаніям почати роботу в країні раніше.

"Ми працюємо з компанією, і я думаю, що в найближчі два тижні будуть підписані певні угоди. Я поки що не можу коментувати деталі, тому що ще не все погоджено", - заявила Армонайте.

За словами міністра, ініційовані поправки до закону, які полегшать входження Rheinmetall, зроблять країну однією з найсприятливіших для оборонної промисловості.

Вона зазначила, що вже ведуться переговори з оборонними компаніями зі США та Франції.

Правки до законів

Сейм Литви схвалив поправки до законодавства, які дадуть змогу великим оборонним компаніям швидше почати розробку проєктів у Литві.

Поправка дасть змогу великим виробникам починати розробку проєктів до отримання дозволу на будівництво. Після дебатів 99 депутатів проголосували "за", 11 утрималися і 3 проголосували "проти".

Комітет з економічних питань було затверджено як основний комітет для обговорення проєкту. Очікується, що проєкт повернеться на пленарне засідання 18 квітня.

Раніше Rheinmetall оголосив про плани будівництва в Литві заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

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