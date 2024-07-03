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Збройовий концерн Rheinmetal отримає найбільше замовлення у своїй історії, - Handelsblatt

Німеччина, Середа 03 липня 2024 11:31
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Збройовий концерн Rheinmetal отримає найбільше замовлення у своїй історії, - Handelsblatt Фото: Італія замовить у концерну Rheinmetal танки на 20 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Італія планує купити сотні БМП та танків у Rheinmetall. Це буде найбільше замовлення в історії німецького оборонного концерну, вартість якого оцінюється приблизно 20 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Згідно з планом, італійський уряд закупить щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx та понад 200 основних бойових танків Panther протягом 15 років.

У компанії Rheinmetall не стали спростовувати цю інформацію, і заявили, що дадуть коментар у належний час.

У червні джерело, близьке до цього питання, повідомило, що італійська оборонна та аерокосмічна група Leonardo вела переговори з Rheinmetall про стратегічний альянс по танках.

Цього року компанія Rheinmetall планує досягти рекордного обсягу продажів у 10 млрд євро, оскільки її портфель замовлень зростає через збільшення видатків на оборону в Європі у відповідь на війну Росії проти України.

У червні Україна домовилася з Rheinmetall про спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx.

Цього року концерн Rheinmetall отримав рекордне замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів від Бундесверу. Частину з цих снарядів передадуть Україні.

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Італія
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