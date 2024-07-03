Латвия на фоне войны в Украине построит новый завод по производству боеприпасов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что завод будет в год выпускать 50 тысяч модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов. Пока еще идут переговоры с местными властями.

Завод хотят построить на территории, принадлежащей министерству обороны. Там есть необходимая инфраструктура. Строительство завода будет стоить около 12 млн евро, из них 1 млн евро - софинансирование Европейского союза.

На закупку сырья для производства артиллерийских боеприпасов требуется около 15 млн евро в год. Сырье планируют покупать в Италии.

Как отмечает издание, артиллерийские снаряды будут поставляться и в латвийскую армию.