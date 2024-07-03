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Латвия на фоне войны в Украине построит новый завод по производству боеприпасов

Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия выстроит новый завод по производству артиллерийских боеприпасов. Предприятие планируют запустить в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что завод будет в год выпускать 50 тысяч модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов. Пока еще идут переговоры с местными властями.

Завод хотят построить на территории, принадлежащей министерству обороны. Там есть необходимая инфраструктура. Строительство завода будет стоить около 12 млн евро, из них 1 млн евро - софинансирование Европейского союза.

На закупку сырья для производства артиллерийских боеприпасов требуется около 15 млн евро в год. Сырье планируют покупать в Италии.

Как отмечает издание, артиллерийские снаряды будут поставляться и в латвийскую армию.

 

Напомним, на днях Литва заключила соглашение с немецким оборонным концерном Rheinmetall на строительство завода по изготовлению оружия.Rheinmetall объявил о строительстве в Литве завода по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов.

Также немецкий Rheinmetall получил самый большой заказ в своей истории. Компания изготовит для Италии не менее 350 боевых БМП Lynx и более 200 танков Panther.

Отметим, что Украина во время полномасштабной войны начала активно сотрудничать с Rheinmetall. В частности, речь идет о совместном производстве оружия, а также об открытии цеха по ремонту немецкой техники на территории Украины.

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Латвия