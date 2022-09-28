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Латвія та Румунія закликають громадян негайно покинути Росію

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Середа 28 вересня 2022 20:22
Латвія та Румунія закликають громадян негайно покинути Росію Фото: Латвія та Румунія закликають громадян негайно покинути Росію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадянам Латвії та Румунії рекомендують утриматися від поїздок до Росії, а тим, хто вже перебуває там, негайно виїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса у Twitter та прес-службу МЗС Угорщини.

У зв'язку з останніми подіями в РФ, у тому числі оголошенням часткової мобілізації, МЗС Угорщини настійно рекомендує громадянам уникати необов'язкових поїздок до РФ, а тим, хто тимчасово перебуває в країні, виїхати в найкоротший термін.

Також громадянам радять виявляти підвищену увагу, уникати місць масового скупчення людей та не брати участь у можливих акціях протесту чи інших демонстраціях у РФ.

Глава МЗС Латвії також закликав громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там, - залишити країну якнайшвидше через ескалацію міжнародної ситуації.

Нагадаємо, з подібними рекомендаціями вже виступили США, Польща, Болгарія та Естонія.

Зазначимо, що після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести у різних регіонах. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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