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Латвия и Румыния призывают граждан немедленно покинуть Россию

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Среда 28 сентября 2022 20:22
Латвия и Румыния призывают граждан немедленно покинуть Россию Фото: Латвия и Румыния призывают граждан немедленно покинуть Россию (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Елизавета Драбкина

Гражданам Латвии и Румынии рекомендуют воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится там, - немедленно выехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter и пресс-службу МИД Венгрии.

В связи с последними событиями в РФ, в том числе объявлением частичной мобилизации, МИД Венгрии настоятельно рекомендует гражданам избегать необязательных поездок в РФ, а тем, кто временно находится в стране, выехать в кратчайшие сроки.

Также гражданам советуют проявлять повышенное внимание, избегать мест массового скопления людей и не участвовать в возможных акциях протеста или других демонстрациях в РФ.

Глава МИД Латвии также призвал граждан не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится там, - покинуть страну как можно скорее ввиду эскалации международной ситуации.

Напомним, с подобными рекомендациями уже выступили США, Польша, Болгария и Эстония.

Отметим, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

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