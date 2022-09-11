Латвия собирается расторгнуть соглашение о взаимных поездках граждан с Беларусью: что это значит

Правительство Латвии намерено рассмотреть предложение Министерства иностранных дел о расторжении договора между Латвией и Беларусью о взаимных поездках граждан 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как отмечает латвийское Министерство иностранных дел, соглашение между правительствами Латвии и Беларуси было заключено для облегчения поездок жителей обеих стран. Оно вступило в силу 1 августа 2008 года и облегчало получение въездных виз.

В 2020 году вступило в силу соглашение между ЕС и Беларусью об упрощенной выдаче виз. Оно предусматривало освобождение от регистрации латвийцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны и неграждан Латвии при пребывании на территории Беларуси до 30 дней.

Сообщается, что после прекращением действия договора будет применяться обычный порядок регистрации. Он предусматривает необходимость регистрации в течение 10 дней после въезда в Беларусь.

При этом МИД настоятельно призывает латвийцев не ездить в Беларусь из-за непредсказуемого развития ситуации с безопасностью в стране.

Также в министерстве отметили, что Латвия не видит возможности для продолжения договорных отношений с Беларусью в сфере поездок граждан. Как только решение Кабмина будет утверждено, МИД направит белорусской стороне уведомление о намерении расторгнуть соглашение.