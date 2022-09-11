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Латвія збирається розірвати угоду про взаємні поїздки громадян з Білоруссю: що це означає

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Латвія, Неділя 11 вересня 2022 18:16
Латвія збирається розірвати угоду про взаємні поїздки громадян з Білоруссю: що це означає Фото: Латвія збирається розірвати угоду про взаємні поїздки громадян з Білоруссю (facebook com rs gov lv2)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Латвії має намір розглянути пропозицію Міністерства закордонних справ про розірвання договору між Латвією і Білоруссю про взаємні поїздки громадян 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як зазначає латвійське Міністерство закордонних справ, угода між урядами Латвії та Білорусі була укладена для полегшення поїздок жителів обох країн. Вона набуло чинності 1 серпня 2008 року і полегшувала отримання в'їзних віз.

У 2020 році набула чинності угода між ЄС і Білоруссю про спрощену видачу віз. Вона передбачало звільнення від реєстрації латвійців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території країни і негромадян Латвії при перебуванні на території Білорусі до 30 днів.

Повідомляється, що після припинення дії договору буде застосовуватися звичайний порядок реєстрації. Він передбачає необхідність реєстрації протягом 10 днів після в'їзду в Білорусь.

При цьому МЗС наполегливо закликає латвійців не їздити в Білорусь через непередбачуваний розвиток ситуації з безпекою в країні.

Також в міністерстві відзначили, що Латвія не бачить можливості для продовження договірних відносин з Білоруссю у сфері поїздок громадян. Як тільки рішення Кабміну буде затверджено, МЗС направить білоруській стороні повідомлення про намір розірвати угоду.

Нагадавши, Латвія ввела обмеження на в'їзд Росія через зовнішній кордон ЄС, що обмежить в'їзд громадян РФ з короткостроковими шенгенськими візами.

Крім того, всі росіяни і білоруси, які в'їжджають до Латвії, будуть піддаватися додатковим перевіркам.

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