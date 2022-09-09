Латвия ввела ограничения на въезд граждан России с шенгенскими визами

Правительство Латвии ввело ограничения на въезд граждан Российской Федерации через внешнюю границу Европейского Союза. Это решение ограничивает въезд граждан РФ, обладателей краткосрочных шенгенских виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

МИД указывает, что угроза безопасности Латвии со стороны России, которая может привести к ухудшению ситуации с внутренней безопасностью, заставляет ввести ограничения на въезд российских граждан в Латвию и ограничить поездки с несущественными целями, например, туризм и отдых.

При этом въезд не будет запрещен политически преследуемым лицам.

Кроме того, въезд будет разрешен обладателям вида на жительство Европейского Союза или долгосрочной визы государства-члена Шенгенского соглашения.

Также въезжать смогут лица, являющиеся членами семей (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки) граждан Латвии, а также стран ЕС, лица, осуществляющие международные грузовые или пассажирские перевозки, моряки, лица, получившие визу по гуманитарным соображениям, например, чтобы навестить тяжелобольного родственника или присутствовать на похоронах.