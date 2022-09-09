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Латвия ввела ограничения на въезд граждан России с шенгенскими визами

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Рига, Пятница 09 сентября 2022 10:58
Латвия ввела ограничения на въезд граждан России с шенгенскими визами Фото: жителям России запретили ездить в ЕС через Латвию с туристической целью (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Правительство Латвии ввело ограничения на въезд граждан Российской Федерации через внешнюю границу Европейского Союза. Это решение ограничивает въезд граждан РФ, обладателей краткосрочных шенгенских виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

МИД указывает, что угроза безопасности Латвии со стороны России, которая может привести к ухудшению ситуации с внутренней безопасностью, заставляет ввести ограничения на въезд российских граждан в Латвию и ограничить поездки с несущественными целями, например, туризм и отдых.

При этом въезд не будет запрещен политически преследуемым лицам.

Кроме того, въезд будет разрешен обладателям вида на жительство Европейского Союза или долгосрочной визы государства-члена Шенгенского соглашения.

Также въезжать смогут лица, являющиеся членами семей (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки) граждан Латвии, а также стран ЕС, лица, осуществляющие международные грузовые или пассажирские перевозки, моряки, лица, получившие визу по гуманитарным соображениям, например, чтобы навестить тяжелобольного родственника или присутствовать на похоронах.

Как сообщалось, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС". Соответствующее заявление приняли в 8 сентября премьер-министры четырех стран.

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