Латвія продовжила часткове закриття неба біля кордону з Білоруссю та Росією
Уряд Латвії вирішив продовжити часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони країни.
Однак у відомстві не уточнили, як довго діятиме закриття, зазначивши лише, що воно працюватиме вночі - з 20:00 до 07:00.
У Міноборони пояснили, що рішення ухвалене через інциденти з порушенням повітряного простору в інших країнах НАТО.
Повітряний простір на цій ділянці кордону Латвія вперше закрила з 11 по 18 вересня, а згодом продовжила обмеження до 8 жовтня - лише в нічний час, коли ризики появи дронів є найвищими.
Відносини Латвії та Росії
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Латвії планувало внести правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачало заборону громадянам Росії та Білорусі обіймати посади в структурах управління критичною інфраструктурою.
Також Збройні сили Латвії підтримали ідею про відновлення боліт на кордоні з Росією. Вони стануть природною перешкодою на кордоні з Росією.
Також варто нагадати, що останнім час у повітряному просторі низки європейських країн фіксуються невідомі дрони, а російські літаки порушують кордони.