Латвія продовжила часткове закриття неба біля кордону з Білоруссю та Росією

Латвія, Вівторок 07 жовтня 2025 15:33
Латвія продовжила часткове закриття неба біля кордону з Білоруссю та Росією Ілюстративне фото: Латвія продовжила часткове закриття неба біля кордону (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Уряд Латвії вирішив продовжити часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони країни.

Однак у відомстві не уточнили, як довго діятиме закриття, зазначивши лише, що воно працюватиме вночі - з 20:00 до 07:00.

У Міноборони пояснили, що рішення ухвалене через інциденти з порушенням повітряного простору в інших країнах НАТО.

Повітряний простір на цій ділянці кордону Латвія вперше закрила з 11 по 18 вересня, а згодом продовжила обмеження до 8 жовтня - лише в нічний час, коли ризики появи дронів є найвищими.

Відносини Латвії та Росії

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Латвії планувало внести правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачало заборону громадянам Росії та Білорусі обіймати посади в структурах управління критичною інфраструктурою.

Також Збройні сили Латвії підтримали ідею про відновлення боліт на кордоні з Росією. Вони стануть природною перешкодою на кордоні з Росією.

Також варто нагадати, що останнім час у повітряному просторі низки європейських країн фіксуються невідомі дрони, а російські літаки порушують кордони.

