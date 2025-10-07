Латвия продлила частичное закрытие неба у границы с Беларусью и Россией

Правительство Латвии решило продолжить частичное закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны страны.

Однако в ведомстве не уточнили, как долго будет действовать закрытие, отметив лишь, что оно будет работать ночью - с 20:00 до 07:00.

В Минобороны объяснили, что решение принято из-за инцидентов с нарушением воздушного пространства в других странах НАТО.

Воздушное пространство на этом участке границы Латвия впервые закрыла с 11 по 18 сентября, а затем продлила ограничения до 8 октября - только в ночное время, когда риски появления дронов являются самыми высокими.

Отношения Латвии и России

Напомним, Министерство внутренних дел Латвии планировало внести правки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривало запрет гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.