ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Латвия продлила частичное закрытие неба у границы с Беларусью и Россией

Латвия, Вторник 07 октября 2025 15:33
UA EN RU
Латвия продлила частичное закрытие неба у границы с Беларусью и Россией Иллюстративное фото: Латвия продлила частичное закрытие неба возле границы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правительство Латвии решило продолжить частичное закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны страны.

Однако в ведомстве не уточнили, как долго будет действовать закрытие, отметив лишь, что оно будет работать ночью - с 20:00 до 07:00.

В Минобороны объяснили, что решение принято из-за инцидентов с нарушением воздушного пространства в других странах НАТО.

Воздушное пространство на этом участке границы Латвия впервые закрыла с 11 по 18 сентября, а затем продлила ограничения до 8 октября - только в ночное время, когда риски появления дронов являются самыми высокими.

Отношения Латвии и России

Напомним, Министерство внутренних дел Латвии планировало внести правки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривало запрет гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.

Также Вооруженные силы Латвии поддержали идею о восстановлении болот на границе с Россией. Они станут естественным препятствием на границе с Россией.

Также стоит напомнить, что в последнее время в воздушном пространстве ряда европейских стран фиксируются неизвестные дроны, а российские самолеты нарушают границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Беларусь Российская Федерация
Новости
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы