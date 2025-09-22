ua en ru
Латвія хоче відновити болота на кордоні з Росією: зміцнить оборону

Рига, Понеділок 22 вересня 2025 22:47
Латвія хоче відновити болота на кордоні з Росією: зміцнить оборону
Автор: Іван Носальський

Збройні сили Латвії підтримали ідею про відновлення боліт на кордоні з Росією. Вони стануть природною перешкодою на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національних збройних сил Латвії.

"Національні збройні сили підтримують відновлення історичних місць видобутку торфу на східному кордоні Латвії - їх відродження може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності країни, слугуючи природними перешкодами на східному кордоні. Це передбачає відновлення боліт, водойм і лісів на історичних деградованих місцях видобутку торфу", - йдеться в повідомленні військових.

Вони також зазначили, що таке рішення дасть змогу не тільки посилити оборону кордону, а й скоротити матеріально-технічні та кадрові ресурси.

Пріоритет планують приділити тим місцям видобутку торфу, де "відновлення болотних екосистем найбільш безпосередньо сприяє будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні".

Варто зауважити, що більша частина торфовищ у Латвії зосереджена на сході країни - у Латгалі та у Верхній Земі.

За даними досліджень і регіональних оглядів, саме Латгальський район має найбільшу частку боліт по відношенню до площі регіону.

Країни Європи відновлюють болота для оборони

Нагадаємо, раніше Politico писало, що країни Євросоюзу, які межують з Росією, хочуть убезпечити себе від можливого вторгнення за допомогою відновлення боліт.

Зокрема, фінські політики вже пропонують пропонують відновлювати болота біля кордону з Росією.

У Польщі відновлення боліт увійшло в програму "Східний щит".

