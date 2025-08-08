Латвія приєднається до нової ініціативи НАТО щодо озброєння України, - Зеленський

Латвія готова приєднатися до нової ініціативи НАТО PURL щодо фінансування американської зброї для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
"Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі", - додав президент.
Він наголосив, що Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє.
"Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля.", - зазначив глава держави.
Також президенти говорили про євроінтеграційний шлях України.
"Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно", - наголосив Зеленський.
За його словами, Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО.
"Також обговорили новий інструмент PURL, який уже реально працює. Латвія готова приєднатися. Дякую!", - додав президент.
Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Ініціатива передбачає, що всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.
Окрім того, Швеція, Данія та Норвегія разом профінансують закупівлю оборонного обладнання США для України на суму 500 млн доларів.