Дональд Трамп Война в Украине

Латвия присоединится к новой инициативе НАТО по вооружению Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Латвия готова присоединиться к новой инициативе НАТО PURL по финансированию американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Проинформировал о контактах с партнерами и ситуации в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно сделать дальше", - добавил президент.

Он подчеркнул, что Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее.

"Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия", - отметил глава государства.

Также президенты говорили о евроинтеграционном пути Украины.

"Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.

"Также обсудили новый инструмент PURL, который уже реально работает. Латвия готова присоединиться. Спасибо!", - добавил президент.

 

Новая инициатива США и НАТО

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Инициатива предусматривает, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Кроме того, Швеция, Дания и Норвегия вместе профинансируют закупку оборонного оборудования США для Украины на сумму 500 млн долларов.

