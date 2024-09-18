Латвія, Польща та Румунія закликали негайно посилити ППО на східному фланзі НАТО

Як повідомляється, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на зустрічі міністрів оборони "Бухарестської дев’ятки" закликав "знайти негайні колективні рішення щодо зміцнення повітряного простору НАТО".

В ініційованій Латвією зустрічі брали участь представники Румунії, Польщі та Литви, щоб обговорити нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками, а також кроки на рівні держав і Альянсу, які необхідно зробити для зміцнення повітряного простору НАТО.

Міністри оборони Латвії, Польщі та Румунії підписали спільний лист до союзників. Вони вважають, що країни НАТО "повинні зміцнювати свою здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати низькі й повільно літаючі об'єкти, а ротація ППО має бути введена негайно".

"Російська агресія продовжує створювати ризики та загрози для країн НАТО, включно з порушенням повітряного простору російськими безпілотниками. За останній місяць інциденти за участю російських дронів сталися не лише у Латвії, а й у Румунії та Польщі", - зазначив Спрудс.