Латвия, Польша и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на восточном фланге НАТО

Как сообщается, министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны "Бухарестской девятки" призвал "найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО".

В инициированной Латвией встрече приняли участие представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и Альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО.

Министры обороны Латвии, Польши и Румынии подписали совместное письмо союзникам. Они считают, что страны НАТО "должны укреплять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летающие объекты, а ротация ПВО должна быть введена немедленно".

"Российская агрессия продолжает создавать риски и угрозы для стран НАТО, включая нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками. За последний месяц инциденты с участием российских дронов произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше", - отметил Спрудс.