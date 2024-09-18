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Латвия, Польша и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на восточном фланге НАТО

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министры обороны Латвии, Польши и Румынии написали совместное письмо союзникам по НАТО. В нем отмечается необходимость немедленно усилить меры противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщается, министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны "Бухарестской девятки" призвал "найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО".

В инициированной Латвией встрече приняли участие представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и Альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО.

Министры обороны Латвии, Польши и Румынии подписали совместное письмо союзникам. Они считают, что страны НАТО "должны укреплять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летающие объекты, а ротация ПВО должна быть введена немедленно".

"Российская агрессия продолжает создавать риски и угрозы для стран НАТО, включая нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками. За последний месяц инциденты с участием российских дронов произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше", - отметил Спрудс.

 

Инциденты с российскими дронами в Латвии и Румынии

Напомним, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник.

Позже стало известно, что российским беспилотником, который упал в Латвии, вероятнее всего был Shahed. Он был начинен взрывчаткой.

Также во время атаки РФ по Украине в ночь с 7 на 8 сентября ударные беспилотники россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

В обоих случаях системы противовоздушной обороны соседних с Украиной стран сопровождали российские цели, но сбивать не решились.

После этих инцидентов министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, чтобы сбивать российские ракеты.

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