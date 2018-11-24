Латвия поддерживает стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО

Фото: встреча Вейониса с Гройсманом (kmu.gov.ua)

По словам Вейониса, Латвия была и будет адвокатом Украины на международном уровне

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что его страна поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский Союз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По словам Вейониса, Украина является примером достижения стратегических целей и борьбы против силы, которая кажется больше и масштабнее. Кроме того, латвийский президент подчеркнул, что Латвия была и будет адвокатом Украины на международном уровне.

"Мы (Латвия, - ред.) были и будем адвокатом Украины на международном уровне и поддерживаем ваше стремление стать частью ЕС и НАТО. Вместе мы будем сильнее и сможем противостоять вызовам современности. Украина служит для нас хорошим примером достижения своей цели", - сказал Вейонис во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина и Латвия в 2019 году проведут заседание межправительственной комиссии.

Ранее сообщалось, что Латвия поддержала непризнание "выборов" на Донбассе и продолжение санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины.

Кроме того, РБК-Украина писало, что завтра, 25 ноября, президент Латвии Раймондс Вейонис посетит линию разграничения на Донбассе.