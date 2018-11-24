Президент Латвии завтра посетит линию разграничения на Донбассе

Фото: Раймондс Вейонис (president.gov.ua)

Вейонис обвинил Россию в отсутствии шагов для деэскалации на Донбассе

Президент Латвии Раймондс Вейонис завтра, 25 ноября, посетит линию разграничения на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с украинским президентом Петром Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Вейонис отметил, что посетит Донбасс и линию разграничения, чтобы посмотреть на происходящее там. По его словам, ему довольно сложно представить, что в Европе есть территории, которые страдают от вооруженного конфликта. В ходе переговоров с Порошенко они также обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию в конфликтной зоне.

"Латвия решительно осуждает российскую агрессию на Донбассе. К сожалению, Москва не делает никаких шагов для деэскалации. Очередным доказательством этого является ситуация в Азовском море", - подчеркнул Вейонис.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия поддержала непризнание "выборов" на Донбассе и санкции против Российской Федерации.

Вейонис также подчеркнул, что Латвия поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает аннексию Крыма, ограничение прав крымских татар, российскую агрессию на Донбассе. Кроме того, он призвал российские власти освободить украинских политзаключенных.