Украина и Латвия проведут заседание межправительственной комиссии в 2019

Фото: Петр Порошенко и Раймондс Вейонис (president.gov.ua)

Порошенко и Вейонис договорились ускорить заседание такой комиссии

Украина и Латвия в 2019 году проведут заседание межправительственной комиссии. Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге по итогам переговоров с латвийским лидером Раймондсом Вейонисом, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, дальнейшему развитию сотрудничества Украины с Россией может послужить проведение в 2019 году заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по вопросам экономического, культурного промышленного и научно-технического сотрудничества.

"Мы договорились предпринять шаги, чтобы ускорить проведение этой комиссии", - сообщил Порошенко.

Он также выразил благодарность Вейонису за последовательную поддержку украинских реформ. Порошенко добавил, что Украина изучает опыт Латвии в налоговой реформе, в частности, в сфере налога на выведенный капитал.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия поддержала непризнание "выборов" на Донбассе и продление санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины.