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Латвия поддержала непризнание "выборов" на Донбассе и санкции против РФ

Новости » Политика    24.11.2018 - 12:56
Латвия поддержала непризнание "выборов" на Донбассе и санкции против РФ
Фото: президент Латвии Раймондс Вейонис (president.gov.ua)

Вейонис призвал Россию освободить украинских политзаключенных

Латвия солидарна с Украиной в вопросе непризнания так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе и политике санкций против Российской Федерации. Об этом на брифинге по итогам переговоров с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом заявил украинский лидер Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко поблагодарил Вейониса за конструктивные переговоры, а также отметил важность того, что стороны имеют общие подходы относительно непризнания "фейковых выборов" на Донбассе и  продолжении санкционного давления на Россию.

Сам Вейонис подчеркнул, что Латвия поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает аннексию Крыма, ограничение прав крымских татар, российскую агрессию на Донбассе. Кроме того, он призвал российские власти освободить украинских политзаключенных.

В свою очередь Порошенко добавил, что у Латвии и Украины есть общее видение необходимости противодействия гибридным инструментам, которые применяет Кремль против Украины и Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко провел встречу с президентом Латвии. По завершении встречи "с глазу на глаз" состоятся украинско-латвийские переговоры под председательством лидеров обеих стран.

 

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