Латвія підтримує прагнення України до вступу в ЄС та НАТО

Фото: зустріч Вейоніса з Гройсманом (kmu.gov.ua)

За словами Вейоніса, Латвія була і буде адвокатом України на міжнародному рівні

Президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що його країна підтримує прагнення України до вступу в Європейський Союз (ЄС) та НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

За словами Вейоніса, Україна є прикладом досягнення стратегічних цілей і боротьби проти сили, яка здається більшою і масштабнішою. Крім того, латвійський президент наголосив, що Латвія була і буде адвокатом України на міжнародному рівні.

"Ми (Латвія, - ред.) були і будемо адвокатом України на міжнародному рівні і підтримуємо ваше прагнення стати частиною ЄС та НАТО. Разом ми будемо сильніші і зможемо протистояти викликам сьогодення. Україна служить для нас хорошим прикладом досягнення своєї мети", - сказав Вейоніс під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна і Латвія в 2019 році проведуть засідання міжурядової комісії.

Раніше повідомлялося, що Латвія підтримала невизнання "виборів" на Донбасі і продовження санкцій проти Російської Федерації за анексію Криму і збройну агресію на сході України.

Крім того, РБК-Україна писало, що завтра, 25 листопада, президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідає лінію розмежування на Донбасі.