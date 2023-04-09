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Латвія починає будівництво 60-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю

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Латвія, Неділя 09 квітня 2023 15:04
Латвія починає будівництво 60-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю Фото: Латвія починає будівництво 60-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Латвія розпочинає другий етап будівництва паркану вздовж кордону з Білоруссю довжиною 63,9 км. Будівництво огорожі сподіваються завершити до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначимо, що на першому етапі Латвія побудувала 54 км паркану на кордоні з Білоруссю. При цьому погода взимку не сприяла продовженню робіт у болотистій місцевості. Їх відновлять, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

Окрім того, частина проблем пов'язана з рельєфом місцевості, адже прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, а дороги повинні бути безпечними для руху.

Загалом проєкт передбачає будівництво паркану на 173-кілометровій смузі латвійсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, восени Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. До того ж, країна почала зміцнювати кордон протитанковими їжаками.

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