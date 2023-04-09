Латвия начинает строительство 60-километрового забора на границе с Беларусью

Латвия начинает второй этап строительства забора вдоль границы с Беларусью протяженностью 63,9 км. Строительство забора хотят завершить до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отметим, что на первом этапе Латвия построила 54 км забора на границе с Беларусью. При этом погода зимой не способствовала продолжению работ в болотистой местности. Их восстановят, когда почва станет твердой, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

Кроме того, часть проблем связана с рельефом местности, ведь пограничная инфраструктура должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, а дороги должны быть безопасными для движения.

В целом проект предполагает строительство забора на 173-километровой полосе латвийско-белорусской границы.

Напомним, осенью Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. К тому же страна начала укреплять границу противотанковыми ежами.

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