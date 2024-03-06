Латвія оприлюднила список заборонених для імпорту товарів з Росії та Білорусі

Уряд Латвії затвердив підготовлені постанови Кабміну щодо переліку кормових та сільськогосподарських подуктів, заборонених для ввезення з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Латвії.

Латвія, як країна, що межує з Росією, прагне якнайшвидше припинити економічні зв'язки з країною-агресором. Така ініціатива є додатковим елементом санкційної політики Європейського Союзу, йдеться у повідомленні.

Ця постанова набуде чинності з 8 березня.

Заборона на імпорт поширюється на:

овочі та корнеплоди, зокрема, картопля, цибуля, морква та помідори;

ягоди та фрукти (яблука, кавуни, дині, ананаси, горіхи);

зернові (пшениця, жито, кукурудза, гречка, ячмінь, овес);

кормова сировина та готові корми

Більш детально зі списком забороненої для ввезення продукції можна ознайомитися у Регламенті № 2658/87.

Заборона урядом Латвії імпорту сільгосппродукції з РФ та Білорусі

Уряд Латвії 22 лютого проголосував за заборону імпорту сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі.

Закон встановлює заборону на імпорт сільськогосподарської та кормової продукції з Росії та Білорусі до Латвії, навіть якщо товари таких же виробників ввозяться з третіх країн.

Заборона набуває чинності після підписання президентом та діятиме до 1 липня 2025 року, в разі необхідності може бути продовжена.