Іспанія закликала Євросоюз зайняти жорсткішу позицію щодо імпорту російського СПГ

Міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера закликає Європейський союз зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ). Мадрид просить Брюссель забезпечити можливість для країн його блокувати, не перенаправляючи поставки до сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Після широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну постачання газу з Росії в Іспанію подвоїлися, і склали приблизно п'яту частину її імпорту газу минулого року. Між тим варто зазначити, що незабаром ЄС дозволить країнам-членам блокувати такі потоки без застосування санкцій,

"Ми повинні забезпечити ефективну відповідь... Будь ласка, спробуймо скоординувати, як ми реагуємо на це, як на спотовому ринку, так і за існуючими контрактами, - сказала Рібера журналістам в кулуарах зустрічі міністрів енергетики ЄС у понеділок

У публікації зазначається, що Фінляндія наразі є однією з небагатьох країн, які скористаються забороною - імпорт російського газу у цю державу практично дорівнює нулю.

Для Іспанії та ряду інших європейських країн, які більше залежать від російських вантажів, такий план створює "дилему". Позаяк більшість їхніх вантажів надходить через бельгійський порт Зебрюгге, і одна країна Євросоюзу, яка блокує імпорт, може просто спонукати, що вони відправляться в інше місце, йдеться в матеріалі.

За словами Рібери, також потрібні вказівки щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів із РФ за принципом "бери або плати", але переконатися, що газ не перенаправляється в інші треті країни.

Також повідомляється, що комісар Євросоюзу з питань енергетики Кадрі Сімсон розповіла у понеділок державам-членам, що блок відкритий для надання вказівок щодо припинення імпорту російського СПГ, та активно сприятиме використанню цього інструменту після запровадження, йдеться в статті.

У публікації вказується, що парламент проголосує за цей захід у рамках газового пакета у квітні.

"Ми повинні закінчити цей рік із ще меншим обсягом російського газу в нашій системі, ніж роком раніше", - зазначила Сімсон та додала, що РФ була другим за величиною постачальником ЄС після США у 2023 році.

Російський газ у Європі

Зазначимо, що хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, попри війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт російського газу минулого року на 35%. Більша частина надходить до країни морем.

Також газ із Росії продовжує надходити до Чехії. У січні імпорт російського газу становив близько 62% від загального обсягу.

Додамо, наприкінці лютого стало відомо, що Європейський союз має закріпити в законі свій план щодо відмови від російського газу до 2027 року.