Латвия обнародовала список запрещенных для импорта товаров из России и Беларуси

Правительство Латвии утвердило подготовленные постановления Кабмина по перечню кормовых и сельскохозяйственных продуктов, запрещенных для ввоза из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Латвии.

Латвия как граничащая с Россией страна стремится как можно быстрее прекратить экономические связи со страной-агрессором. Данная инициатива является дополнительным элементом санкционной политики Европейского Союза, говорится в сообщении.

Это постановление вступит в силу с 8 марта.

Запрет на импорт распространяется на:

овощи и корнеплоды, в частности, картофель, лук, морковь и помидоры;

ягоды и фрукты (яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи);

зерновые (пшеница, рожь, кукуруза, гречка, ячмень, овес);

кормовое сырье и готовые корма

Более подробно со списком запрещенной для ввоза продукции можно ознакомиться в Регламенте №2658/87.

Запрет правительством Латвии импорта сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

Правительство Латвии 22 февраля проголосовало за запрет импорта сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси .

Закон устанавливает запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии в Латвию, даже если товары таких же производителей ввозятся из третьих стран.

Запрет вступает в силу после подписания президентом и будет действовать до 1 июля 2025 г., в случае необходимости может быть продлен.