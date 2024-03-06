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Латвия обнародовала список запрещенных для импорта товаров из России и Беларуси

Рига, Среда 06 марта 2024 07:30
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Латвия обнародовала список запрещенных для импорта товаров из России и Беларуси Фото: Латвия обнародовала список запрещенных для импорта товаров из России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Правительство Латвии утвердило подготовленные постановления Кабмина по перечню кормовых и сельскохозяйственных продуктов, запрещенных для ввоза из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Латвии.

Латвия как граничащая с Россией страна стремится как можно быстрее прекратить экономические связи со страной-агрессором. Данная инициатива является дополнительным элементом санкционной политики Европейского Союза, говорится в сообщении.

Это постановление вступит в силу с 8 марта.

Запрет на импорт распространяется на:

  • овощи и корнеплоды, в частности, картофель, лук, морковь и помидоры;
  • ягоды и фрукты (яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи);
  • зерновые (пшеница, рожь, кукуруза, гречка, ячмень, овес);
  • кормовое сырье и готовые корма

Более подробно со списком запрещенной для ввоза продукции можно ознакомиться в Регламенте №2658/87.

Запрет правительством Латвии импорта сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

Правительство Латвии 22 февраля проголосовало за запрет импорта сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси .

Закон устанавливает запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии в Латвию, даже если товары таких же производителей ввозятся из третьих стран.

Запрет вступает в силу после подписания президентом и будет действовать до 1 июля 2025 г., в случае необходимости может быть продлен.

Напомним, министр энергетики Испании, Тереза Рибера, призывает Европейский союз иметь более жесткую позицию по поводу импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) . Мадрид просит Брюссель обеспечить возможность странам блокировать его поставки, не пересылая их соседям.

После широкомасштабного вторжения российских войск в Украину поставки газа из России в Испанию удвоились, составляя примерно пятую часть импорта газа в прошлом году. Однако следует отметить, что в скором времени ЕС позволит странам-членам блокировать эти потоки без применения санкций.

В публикации указано, что Финляндия является одной из немногих стран, воспользующихся запретом - импорт российского газа в это государство практически равен нулю.

По словам Риберы, необходимы указания по осуществлению выхода компаний из долгосрочных контрактов с Россией по принципу "бери или плати", но при этом убедиться, что газ не будет перенаправлен в третьи страны.

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