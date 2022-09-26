Латвія хоче оголосити надзвичайну ситуацію в регіонах, які межують з Росією

Латвія може оголосити надзвичайну ситуацію в окремих регіонах, які межують з Росією через введену мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Міністерство внутрішніх справ Латвії має намір запропонувати уряду розглянути можливість оголошення надзвичайної ситуації в окремих регіонах країни.
Глава МВС Крістапс Еклонс зазначив, що ситуація на кордоні стабільна і перебуває під контролем. Однак він додав, що ситуація може швидко змінитися, особливо з урахуванням оголошеної в Росії мобілізації.
За його словами, основні причини необхідності запровадження надзвичайної ситуації - можливість залучення додаткових ресурсів та Національних збройних сил для охорони кордонів, а також встановлення процедур перевірки та реєстрації тих, хто перетинає кордон.
Якщо уряд оголосить надзвичайну ситуацію, то фактично її буде запроваджено на більшій частині східного прикордоння.
Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив про мобілізацію в Росії. Після цього чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.
26 вересня Росія направила бронетранспортер до пункту пропуску на кордоні з Грузією для того, щоб нібито не допустити "прорив кордону". Грузія дозволила росіянам переходити кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс" пішки, незважаючи на те, що він для цього не призначений.
Також у Тюмені аеропорт Рощино заборонив росіянам, які отримали повістку, залишати кордони РФ. Таке ж обмеження запровадив аеропорт Внуково, що у Московській області.
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