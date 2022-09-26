Латвия хочет объявить чрезвычайную ситуацию в регионах, которые граничат с Россией

Министерство внутренних дел Латвии намерено предложить правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны.

Глава МВД Кристапс Эклонс отметил, что ситуация на границе стабильная и находится под контролем. Однако он добавил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

По его словам, основные причины необходимости введения чрезвычайной ситуация - возможность привлечения дополнительных ресурсови Национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

Если правительство объявит чрезвычайную ситуацию, то фактически она будет введена на большей части восточного приграничья.