Величезний наплив людей. Росіянам дозволили переходити кордон з Грузією пішки

Громадянам Росії, які намагаються виїхати до Грузії, дозволили переходити кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс" пішки, незважаючи на те, що він для цього не призначений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

Повідомляється, що це рішення ухвалили через величезну кількість охочих виїхати до Грузії. Перетин кордону пішки дозволили, щоб скоротити час очікування в пробці.

При цьому у пункті пропуску утворюється нова черга - з тих, хто хоче пройти кордон без транспортного засобу.

За даними Baza, пропускають пішки не всіх. Насамперед прохід відкритий для жінок та дітей.