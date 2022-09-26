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Величезний наплив людей. Росіянам дозволили переходити кордон з Грузією пішки

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Понеділок 26 вересня 2022 17:56
Величезний наплив людей. Росіянам дозволили переходити кордон з Грузією пішки Фото: росіянам дозволили переходити кордон з Грузією пішки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадянам Росії, які намагаються виїхати до Грузії, дозволили переходити кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс" пішки, незважаючи на те, що він для цього не призначений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що це рішення ухвалили через величезну кількість охочих виїхати до Грузії. Перетин кордону пішки дозволили, щоб скоротити час очікування в пробці.

При цьому у пункті пропуску утворюється нова черга - з тих, хто хоче пройти кордон без транспортного засобу.

За даними Baza, пропускають пішки не всіх. Насамперед прохід відкритий для жінок та дітей.

Як повідомлялося раніше, Грузія перевела пункт пропуску на особливий режим, а з російського боку з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост.

Нагадаємо, що росіяни почали масово виїжджати до Грузії та інших країн після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив про мобілізацію в країні.

При цьому в парламенті Грузії говорили про те, що їхня країна може закрити кордони для російських чоловіків віком від 18 до 55 років, але в уряді спростували таку інформацію.

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