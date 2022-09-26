Латвія хоче оголосити надзвичайну ситуацію в регіонах, які межують з Росією

Латвія може оголосити надзвичайну ситуацію в окремих регіонах, які межують з Росією через введену мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Міністерство внутрішніх справ Латвії має намір запропонувати уряду розглянути можливість оголошення надзвичайної ситуації в окремих регіонах країни.

Глава МВС Крістапс Еклонс зазначив, що ситуація на кордоні стабільна і перебуває під контролем. Однак він додав, що ситуація може швидко змінитися, особливо з урахуванням оголошеної в Росії мобілізації.

За його словами, основні причини необхідності запровадження надзвичайної ситуації - можливість залучення додаткових ресурсів та Національних збройних сил для охорони кордонів, а також встановлення процедур перевірки та реєстрації тих, хто перетинає кордон.

Якщо уряд оголосить надзвичайну ситуацію, то фактично її буде запроваджено на більшій частині східного прикордоння.