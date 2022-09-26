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Латвия хочет объявить чрезвычайную ситуацию в регионах, которые граничат с Россией

Новина українською →
Латвия, Понедельник 26 сентября 2022 20:39
Латвия хочет объявить чрезвычайную ситуацию в регионах, которые граничат с Россией Фото: Латвия хочет объявить чрезвычайную ситуацию в регионах, которые граничат с Россией (facebook com rs gov lv3)
Автор: Елизавета Драбкина

Латвия может объявить чрезвычайную ситуацию в отдельных регионах, которые граничат с Россией, из-за начавшейся мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министерство внутренних дел Латвии намерено предложить правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны.

Глава МВД Кристапс Эклонс отметил, что ситуация на границе стабильная и находится под контролем. Однако он добавил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

По его словам, основные причины необходимости введения чрезвычайной ситуация - возможность привлечения дополнительных ресурсови Национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

Если правительство объявит чрезвычайную ситуацию, то фактически она будет введена на большей части восточного приграничья.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. После этого мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

26 сентября Россия направила бронетранспортер к пункту пропуска на границе с Грузией для того, чтобы якобы не допустить "прорыва границы". Грузия разрешила россиянам переходить границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что он для этого не предназначен.

Также в Тюмени аэропорт Рощино запретил россиянам, которые получили повестку, покидать границы РФ. Такое же ограничение ввел аэропорт Внуково, который находится в Московской области.

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