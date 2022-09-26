Латвия хочет объявить чрезвычайную ситуацию в регионах, которые граничат с Россией
Латвия может объявить чрезвычайную ситуацию в отдельных регионах, которые граничат с Россией, из-за начавшейся мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Министерство внутренних дел Латвии намерено предложить правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны.
Глава МВД Кристапс Эклонс отметил, что ситуация на границе стабильная и находится под контролем. Однако он добавил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.
По его словам, основные причины необходимости введения чрезвычайной ситуация - возможность привлечения дополнительных ресурсови Национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.
Если правительство объявит чрезвычайную ситуацию, то фактически она будет введена на большей части восточного приграничья.
Напомним, 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. После этого мужчины начали массово выезжать в соседние страны.
26 сентября Россия направила бронетранспортер к пункту пропуска на границе с Грузией для того, чтобы якобы не допустить "прорыва границы". Грузия разрешила россиянам переходить границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что он для этого не предназначен.
Также в Тюмени аэропорт Рощино запретил россиянам, которые получили повестку, покидать границы РФ. Такое же ограничение ввел аэропорт Внуково, который находится в Московской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.