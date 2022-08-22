В Латвии россияне мешали сносу памятника. Пятерых задержали, им грозит депортация
Россияне в Латвии вышли на протест против демонтажа памятника освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Пятерых активистов задержали, им может грозить депортация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и главу МИД Эдгара Ринкевича.
Сообщается, изначально акцию против демонтажа памятница объявила политическая партия "Союз русских Латвии", но Рижская дума решила не допускать партию к ее организации.
Несмотря на это, в понедельник вечером в парке Победы собралось около 50 протестующих.
Позже полиции удалось разогнать часть протестующих, однако пять челове были задержаны. Против них открыли дела об административных правонарушениях за нарушение закона о проведении собраний, шествий и пикетов.
Двое лиц не подчинились требованиям полиции, поэтому против них были начаты административные дела за враждебные комментарии.
Кроме того, в течение дня полиция установила еще двух лиц, которые незаконно пилотировали в окрестностях памятника дроны. С ними провели беседы, а дроны изъяли.
При этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил протестующим иностранцам депортацей.
"Если какой-либо иностранец (независимо от национальности) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны", - написал он.
Напомним, Латвия может пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. Их могут аннулировать за поддержку войны в Украине.
Кроме этого, власти Латвии собирается ограничить въезд в страну граждан РФ по шенгенским визам.
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