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У Латвії росіяни заважали знесенню пам'ятника. П'ятьох затримали, їм загрожує депортація

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Латвія, Понеділок 22 серпня 2022 23:24
У Латвії росіяни заважали знесенню пам'ятника. П'ятьох затримали, їм загрожує депортація Фото: у Латвії росіяни заважали знесенню пам'ятника, їм загрожує депортація (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни в Латвії вийшли на протест проти демонтажу пам'ятника визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників. П'ятьох активістів затримали, їм може загрожувати депортація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi і главу МЗС Едгарс Рінкевичса.

Повідомляється, початково акцію проти демонтажу пам'ятника оголосила політична партія "Союз росіян Латвії", але Ризька дума вирішила не допускати партію до її організації.

Незважаючи на це, в понеділок увечері в парку Перемоги зібралося близько 50 протестувальників.

Пізніше поліції вдалося розігнати частину протестувальників, проте п'ять з них були затримані. Проти них відкрили справи про адміністративні правопорушення за порушення закону про проведення зборів, ходів і пікетів.

Двоє осіб не підкорилися вимогам поліції, тому проти них були розпочаті адміністративні справи за ворожі коментарі.

Крім того, протягом дня поліція встановила ще двох осіб, які незаконно пілотували в околицях пам'ятника дрони. З ними провели бесіди, а дрони вилучили.

При цьому міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс пригрозив протестуючим іноземцям депортацією.

"Якщо який-небудь іноземець (незалежно від національності) буде викритий в незаконних і несанкціонованих діях під час демонтажу пам'ятника в парку Перемоги, він буде внесений до списку небажаних для Латвії осіб і видворений з країни", - написав він.

Нагадаємо, Латвія може переглянути вже видані росіянам види на проживання і візи. Їх можуть анулювати за підтримку війни в Україні.

Крім цього, влада Латвії збирається обмежити в'їзд в країну громадян РФ за шенгенськими візами.

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