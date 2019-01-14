В Латвии изъяли рекордную партию кокаина на 1 млрд евро

Фото: место происшествия (delfi.lv)

Правоохранители изъяли 2 тыс. 199 брикетов

В Латвии правоохранители конфисковали 2 тонны кокаина. Это самая крупная партия, изъятая когда-либо в стране, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Партия кокаина прибыла из Эквадора, наркотики были спрятаны в ящиках из-под бананов. Во время операции полиция изъяла 2 тыс.199 брикетов, что эквиваклентно двум тоннам гидрохлорида кокаина.

Его стоимость по ценам черного рынка оценивается в 1 миллиард евро.

В рамках операции задержали пятерых граждан Латвии.

Напомним, в Турции таможенники пропускного пункта в Ипсале на границе с Болгарией установили новый рекорд по изъятию наркотиков, а именно 1,5 тонны каннабиса.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году Пограничная служба Болгарии задержала на границе партию в 214 килограмм героина на границе между Болгарией и Турцией. Стоимость изъятой партии болгарские правоохранители оценили в 7 млн евро.