СБУ предотвратила контрабанду кокаина в Украину

Фото: СБУ разоблачили схему международного наркобизнеса (ssu.gov.ua/ua)

Наркотики должны были переправить в Украину из одной из стран Центральной Америки через Испанию почтой

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Гражданской гвардией Испании предупредили контрабанду в Украину почти пяти килограммов кокаина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Наркотики переправляли через Испанию из Центральной Америки с помощью международных почтовых перевозок. Во время совместной операции было зафиксировано, что в четырех отправлениях с электроприборами в Испанию была направлена партия кокаина для последующей переправки в Украину.

Наркотик в Киеве должны были получить двое людей, которые не догадывались о содержимом груза. Правоохранителям удалось установить личность организатора наркобизнеса.

Фото: СБУ разоблачили схему международного наркобизнеса (ssu.gov.ua/ua)

В настоящее время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ожидают доказательства с испанской стороны и назначения соответствующих экспертиз. По их результатам будет решен вопрос о предъявлении подозрения всем фигурантам дела.

Как сообщало РБК-Украина, в Запорожской области у мужчины изъяли наркотики на более чем 1 млн гривен. У задержанного изъяли 300 зип-пакетов с метамфетамином общим весом около 600 г, 216 полимерных упаковок, в которых содержится по четыре пластиковые ампулы с концентратом опия ацетилированного, а также пистолет.