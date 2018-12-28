В Турции таможенники изъяли рекордную партию марихуаны

Фото: изъятые наркотики (ntv.com)

По факту открыто уголовное производство

В Турции таможенники пропускного пункта в Ипсале на границе с Болгарией установили новый рекорд по изъятию наркотиков, а именно 1,5 тонны каннабиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Таможенники подчеркнули, что груз наркотиков был зарегистрирован как самый большой по объему, изъятый за один раз.

Фото: изъятые наркотики

"Таможенная охрана контрольно-пропускного пограничного пункта Ипсала изъяла 1,5 тонны каннабиса. Этот груз наркотиков был зарегистрирован как самый большой по объему, изъятый за один раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз прибыл из Албании. Одна и та же компания направила через тот же пропускной пункт в Турцию сначала один грузовик с соей, а во втором грузовике были наркотики, замаскированные под сою.

В ходе ренгенографической проверки таможенники заметили разницу в плотности содержания мешков в первом и втором грузовиках, поэтому второй грузовик отправили на дополнительную проверку. После его открытия в мешках вместо сои обнаружили каннабис. Всего было изъято 1 тонну 524 килограмма каннабиса в 152 мешках по 10 кг.

По факту открыто уголовное производство. Был задержан водитель грузовика и еще два человека, ведется следствие.

Напомним, в 2009 году полиция Турции в ходе рейда на юго-востоке страны изъяла 3,9 т гашиша.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году Пограничная служба Болгарии задержала на границе партию в 214 килограмм героина на границе между Болгарией и Турцией. Стоимость изъятой партии болгарские правоохранители оценили в 7 млн евро.