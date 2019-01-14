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У Латвії вилучили рекордну партію кокаїну на 1 млрд євро

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 22:22
У Латвії вилучили рекордну партію кокаїну на 1 млрд євро
Фото: місце події (delfi.lv)

Правоохоронці вилучили 2 тис. 199 брикетів

У Латвії правоохоронці конфіскували 2 тонни кокаїну. Це найбільша партія, вилучена коли-небудь у країні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Партія кокаїну прибула з Еквадору, наркотики були заховані в ящиках із-під бананів. Під час операції поліція вилучила 2 тис.199 брикетів, що эквиваклентно двом тоннам кокаїну гідрохлориду.

Його вартість за цінами чорного ринку оцінюється в 1 мільярд євро.

В рамках операції затримали п'ятьох громадян Латвії.

Нагадаємо, в Туреччині митники пропускного пункту в Іпсале на кордоні з Болгарією встановили новий рекорд з вилучення наркотиків, а саме 1,5 тонни канабісу.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2017 році Прикордонна служба Болгарії затримала на кордоні партію в 214 кілограм героїну на кордоні між Болгарією і Туреччиною. Вартість вилученої партії болгарські правоохоронці оцінили у 7 млн євро.

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