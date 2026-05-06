Не ласощі, а отрута: що категорично не можна давати їжакам і чим підгодувати їх правильно

Допомога їжакам їжею "зі столу" чи "з холодильника" може обернутись хворобою та навіть загибеллю тварини. Тож перед тим, як пригостити колючого сусіда, краще дізнатись більше про безпечний для нього раціон.
Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна зооволонтер Першої приватної їжарні (ППЇ) імені Армана Солдіна Ксенія Михайлюк.
Головне:
Найропосюдженіша помилка українців, за словами експерта, "давати дорослим їжакам молоко".
"Вони категорично не можуть його засвоїти. Це призводить до здуття, розладу шлунку та буквального отруєння", - наголосила зооволонтер.
Вона розповіла, що люди можуть давати цим тваринам молоко через те, що ті його "завзято п'ють". При цьому більшість не бачить, "як страждає тварина потім".
"Я у таких випадках наводжу аналогію з алкоголем: "Він точно не робить нікого здоровішим, але ж люди п'ють", - поділилась Михайлюк.
Тоді (після такого порівняння) дехто, за її словами, "починає розуміти суть проблеми".
"Про молоко повторюсь - категорично не можна молока", - повідомила спеціаліст.
Крім того, отруйними для їжаків є:
Також не бажано, згідно з інформацією зооволонтера, давати їжакам горіхи - через їх текстуру.
Адже "гострі шматочки можуть ранити ясна, що призводить потім до запалення".
"Крім того, не можна намагатись годувати маленьких їжаченят допоки вони не зігріті й не мають температуру тіла хоча б 37,2 градуси за Цельсієм", - розповіла Михайлюк.
Інша поширена, але недостовірна думка - що з їжаками варто ділитися кістками (від м'яса та навіть риби).
"Кістки давати категорично не можна. У них немає нічого поживного для їжака. А риб'ячі кістки - взагалі можуть бути дуже небезпечними для тварин. Їх нікому не можна давати", - наголосила фахівець.
Вона зауважила також, що "рибою їжаки - не харчуються" в цілому.
Представниця ППЇ нагадала, що "їжаки - комахоїдні тварини", тож "найкращий для них раціон - кормові комахи".
"Ми їх замовляємо в інтернеті, у постачальників (оскільки у зоомагазинах можна знайти лише фасовані достатньо дорогі "порції")", - поділилась зооволонтер.
У топі "рейтингу" для їжаків, за її словами, банановий цвіркун. Його за день можна давати "багатенько".
Потім йдуть - туркменські таргани, які "також поживні, але не надто жирні".
За ними варто згадати про таких комах:
"У них багато білку, вони жирні. Тому на день можна близько 3 штучок (щоб не нашкодити печінці тварин)", - уточнила Михайлюк.
Крім того, як "снеки", їжакам можна давати жменьку сушених чи морожених личинок чорної львинки.
"Суто похрумкати, оскільки поживних речовин у них небагато", - зауважила спеціліст.
Якщо кормових комах під рукою немає, а пригостити колючого сусіда хочеться, можна запропонувати йому деякі продукти "з холодильника":
"Не всі їжаки на таке погодяться, але деякі - люблять", - розповіла зооволонтер ППЇ.
Михайлюк повідомила, що в деяких випадках - у побуті - "можна обійтись і готовими кормами для тварин".
При цьому найкращими для годування їжака стануть:
"Їхній склад найбільше підходить для травної системи їжака", - пояснила фахівець.
За словами зооволонтера, найкращі "їжачкові ласощі":
"У сезон хрущів, коли вони вже відходять, у їжаків справжнє свято - вони дуже їх полюбляють", - розповіла спеціаліст.
Крмі того, деякі їжаки "люблять шовковицю".
"Особисто я не бачила, але наші підписники часто-густо розповідають, що таке помічали", - поділилась Михайлюк.
Насамкінець представниця ППЇ розповіла, що "воду у дворі для їжаків лишати потрібно".
Особливо тоді, коли:
"Колючі - дуже полюбляють свіжу водичку", - зауважила фахівець.
Їжакові, за її словами, доступна будь-яка котяча миска.
"Можна наливати у них, чи у щось подібне", - підсумувала Михайлюк.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти тваринам і птахам у холодну пору року, щоб не нашкодити.
Крім того, ми пояснювали, чим годувати курей, щоб вони краще неслися.
Читайте також, які популярні рослини насправді небезпечні для домашніх тварин.