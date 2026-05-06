Не лакомство, а яд: что категорически нельзя давать ежам и чем подкормить их правильно

Помощь ежам едой "со стола" или "из холодильника" может обернуться болезнью и даже гибелью животного. Поэтому перед тем, как угостить колючего соседа, лучше узнать больше о безопасном для него рационе.
Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.
Самая распространенная ошибка украинцев, по словам эксперта, "давать взрослым ежам молоко".
"Они категорически не могут его усвоить. Это приводит к вздутию, расстройству желудка и буквальному отравлению", - подчеркнула зооволонтер.
Она рассказала, что люди могут давать этим животным молоко из-за того, что те его "упорно пьют". При этом большинство не видит, "как страдает животное потом".
"Я в таких случаях привожу аналогию с алкоголем: "Он точно не делает никого здоровее, но люди пьют", - поделилась Михайлюк.
Тогда (после такого сравнения) некоторые, по ее словам, "начинают понимать суть проблемы".
"О молоке повторюсь - категорически нельзя молока", - сообщила специалист.
Кроме того, ядовитыми для ежей являются:
Также не желательно, согласно информации зооволонтера, давать ежам орехи - из-за их текстуры.
Ведь "острые кусочки могут ранить десны, что приводит потом к воспалению".
"Кроме того, нельзя пытаться кормить маленьких ежат пока они не согреты и не имеют температуру тела хотя бы 37,2 градуса по Цельсию", - рассказала Михайлюк.
Другое распространенное, но недостоверное мнение - что с ежами стоит делиться костями (от мяса и даже рыбы).
"Кости давать категорически нельзя. В них нет ничего питательного для ежа. А рыбьи кости - вообще могут быть очень опасными для животных. Их никому нельзя давать", - подчеркнула специалист.
Она отметила также, что "рыбой ежи - не питаются" в целом.
Представительница ППЇ напомнила, что "ежи - насекомоядные животные", поэтому "лучший для них рацион - кормовые насекомые".
"Мы их заказываем в интернете, у поставщиков (поскольку в зоомагазинах можно найти только фасованные достаточно дорогие "порции")", - поделилась зооволонтер.
В топе "рейтинга" для ежей, по ее словам, банановый сверчок. Его за день можно давать "много".
Затем идут - туркменские тараканы, которые "также питательные, но не слишком жирные".
За ними стоит вспомнить о таких насекомых:
"В них много белка, они жирные. Поэтому в день можно около 3 штучек (чтобы не навредить печени животных)", - уточнила Михайлюк.
Кроме того, в качестве "снеков", ежам можно давать горстку сушеных или мороженых личинок черной львинки.
"Чисто похрустеть, поскольку питательных веществ в них немного", - отметила специлист.
Если кормовых насекомых под рукой нет, а угостить колючего соседа хочется, можно предложить ему некоторые продукты "из холодильника":
"Не все ежи на такое согласятся, но некоторые - любят", - рассказала зооволонтер ППЇ.
Михайлюк сообщила, что в некоторых случаях - в быту - "можно обойтись и готовыми кормами для животных".
При этом лучшими для кормления ежа станут:
"Их состав больше всего подходит для пищеварительной системы ежа", - объяснила специалист.
По словам зооволонтера, лучшие "ежовые лакомства":
"В сезон майских жуков, когда они уже отходят, у ежей настоящий праздник - они очень их любят", - рассказала специалист.
Кроме того, некоторые ежи "любят шелковицу".
"Лично я не видела, но наши подписчики часто рассказывают, что такое замечали", - поделилась Михайлюк.
В завершение представительница ППЇ рассказала, что "воду во дворе для ежей оставлять нужно".
Особенно тогда, когда:
"Колючие - очень любят свежую водичку", - отметила специалист.
Ежу, по ее словам, доступна любая кошачья миска.
"Можно наливать в них, или во что-то подобное", - подытожила Михайлюк.
