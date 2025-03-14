Максимум яєць щодня: чим годувати курей, щоб вони краще неслися

Щоб отримати багато яєць, важливо не лише дбати про умови утримання курей, але й правильно організувати їхній раціон. Збалансоване харчування впливає на кількість та якість яєць, тому не можна нехтувати навіть найменшими деталями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим годувати курей, щоб ваша домашня птиця приносила завжди достатньо яєць.

Чим годувати курей, щоб яєць було багато?

Щоб кури неслися добре, їхній раціон має бути багатим на необхідні поживні речовини. Влітку варто годувати курей зерном (цільним або дробленим), коренеплодами та картоплею, а також зеленню.

Важливо не забувати про молокопродукти, наприклад, кисле молоко або сироватку, які можуть стати заміною води. Також корисно додавати в корм шрот, макуху, висівки та сінну муку. Якщо ви хочете заощадити, такі продукти коштують набагато дешевше, ніж комбікорми, але можуть забезпечити повноцінне харчування для курей.

Проте всі продукти повинні бути свіжими, адже вологі корми швидко псуються, що може призвести до проблем зі здоров’ям птиці. Підготовка таких кормів не потребує багато часу, але необхідно дотримуватись певних правил.

Зерно чи комбікорми: що краще для курей?

Між природними продуктами та комбікормами часто виникає питання, що краще для курей-несучок.

З одного боку, комбікорми забезпечують збалансований склад поживних речовин, вони зручні в обслуговуванні, мають тривалий термін зберігання і можуть бути адаптовані до віку та потреб курей.

З іншого боку, натуральні продукти, такі як зерно, овочі та молочні продукти, дають можливість заощадити кошти. Проте, комбікорми мають високу ефективність, якщо потрібно забезпечити птицю всіма необхідними мікроелементами без зайвих витрат часу на підготовку кормів.

Можна комбінувати обидва варіанти: додавати комбікорм до натурального раціону в пропорції 1:3, що дозволить скоротити витрати без втрати якості корму.

Правильне годування - запорука, що кури будуть гарно нестися (фото: Freepik.com)

Чим не можна годувати курей-несучок?

Існує кілька продуктів, які можуть завдати шкоди здоров'ю курей і вплинути на якість яєць. Наприклад, не можна годувати курей гострою, жирною або солодкою їжею, а також старими або запліснявілими продуктами.

Також не варто використовувати брудні або неякісні корми, оскільки це може спричинити отруєння чи інші захворювання. До того ж, важливо не переїдати птахів, оскільки це може призвести до ожиріння, що негативно позначиться на їхній продуктивності.

Для здоров'я курей важливо дотримуватись правильних пропорцій і обсягів кормів, уникаючи надмірностей. Пам’ятайте, що якість корму є основною складовою здоров’я ваших курей.

Додаткові мінерали та добавки для здоров’я курей

Окрім основного корму, курям важливо додавати мінеральні добавки, які допомагають підтримувати їхнє здоров’я.

Одним із таких важливих елементів є кальцій, необхідний для утворення міцної яєчної шкаралупи. Для поповнення запасів кальцію можна давати курям крейду або черепашки. Крім цього, не менш важливим є натрій та хлор (кухонна сіль), які необхідні для нормалізації водно-сольового балансу.

Для підтримки здоров'я кишківника корисно давати курям деревне вугілля, яке допомагає запобігти розладам травлення. Всі ці додаткові компоненти забезпечують курей необхідними мікроелементами, що безпосередньо впливає на якість яєць і загальний стан птиці.

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