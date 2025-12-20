ua en ru
Lady in Red: Саліванчук показала модний "лук" для вечірки або корпоративу

Субота 20 грудня 2025 17:03
UA EN RU
Lady in Red: Саліванчук показала модний "лук" для вечірки або корпоративу Анна Саліванчук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Анна Саліванчук продемонструвала ефектний образ у червоній сукні з корсетом та об'ємними трояндами для святкування Нового року Червоного Вогняного Коня. Її "лук" поєднує класику, сучасні тренди та театральність, щоб бути в центрі уваги на вечірці чи корпоративі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Що вдягнути на Новий рік 2026

Яскраво-червона сукня

Головним елементом образу стала сукня з корсетним ліфом без бретелей, що підкреслює лінію декольте і створює силует "пісочний годинник".

Жорстка конструкція ліфа забезпечує бездоганну посадку, водночас надає жіночності.

Lady in Red: Саліванчук показала модний &quot;лук&quot; для вечірки або корпоративуАнна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Справжньою родзинкою сукні став об'ємний декор на подолі - пишні тканинні троянди, що створюють театральний ефект і відображають один з найгарячіших трендів сезону.

Насичений червоний колір сукні символізує енергію і впевненість.

Lady in Red: Саліванчук показала модний &quot;лук&quot; для вечірки або корпоративуСаліванчук показала сукню на Новий рік (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Аксесуари

Образ Анни продуманий до найдрібніших деталей. Масивні сережки у формі квітів перегукуються з декором на спідниці, підкреслюючи цілісність ансамблю.

Велика золотиста каблучка на вказівному пальці додає дорогого блиску, а лаковані червоні туфлі-човники на шпильці з гострим носком візуально подовжують ноги та завершують образ.

Кожен аксесуар підкреслює концепцію total red, не перевантажуючи образ і створюючи гармонійну композицію.

Lady in Red: Саліванчук показала модний &quot;лук&quot; для вечірки або корпоративуАнна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Б'юті-деталі

Макіяж Анни виконаний у класичній червоній гамі: губи у тон з сукнею і виразні вії.

Манікюр у світлому молочному відтінку контрастує з червоним тотал-луком і додає нотку чистоти й елегантності.

Волосся зібране у високий хвіст із м'якими хвилями, що дає змогу відкрити шию і плечі та підкреслити жіночність образу.

Lady in Red: Саліванчук показала модний &quot;лук&quot; для вечірки або корпоративуАктриса показала ефектний образ для вечірки (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Чому цей образ - ідеально підходить для вечірки або Нового року 2026

Сукня Саліванчук - це маніфест сміливості. Вона поєднує в собі жіночність, актуальні подіумні тренди й драматичні деталі, що роблять образ яскравим і незабутнім.

У такій сукні неможливо залишитися непоміченим: кожен елемент від корсета до об'ємних троянд і червоних аксесуарів працює на створення завершеного, ефектного лука.

Цей ансамбль стане прикладом для тих, хто хоче заявити про себе на святковій вечірці, поєднуючи елегантність, трендові деталі та святкову драматичність.

Lady in Red: Саліванчук показала модний &quot;лук&quot; для вечірки або корпоративуЩо вдягнути на вечірку на Новий рік 2026 (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

