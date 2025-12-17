Даша Квіткова підкорила паркет "Танців з зірками" модним вуличним образом (фото)

Учасники нових "Танців з зірками" активно готуються до прем'єри. Серед них - популярна блогерка Даша Квіткова, яка поділилася кадрами залаштунків проєкту і миттєво вразила новим стильним аутфітом.

Детальніше про образ Квіткової розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

Яким образом підкорила Квіткова

Блогерка з'явилася на майданчику проєкту в стильному та комфортному образі, який ідеально підходить для теперішньої зимової погоди. Вона обрала об'ємну світло-блакитну куртку, яка не обмежує рухів і зігріває у прохолодну пору.

На низ Даша вдягла чорні широкі штани, які додають спортивного шику та свободи під час рухів. На одному з фото видно, як вона підкорює паркет танцювальним трюком разом зі своїм партнером Євгеном Котом.

Квіткова та Євген Кот (фото: instagram.com/kvittkova)

Завершує образ модне дуте взуття білого кольору, яке забезпечує комфорт та тепло. Воно ідеально підходить для репетицій, прогулянок або шопінгу, коли доводиться багато ходити чи навіть бігати.

В коментарях до публікації блогерка розкрила деталі модного образу. Як з'ясувалося, стильна куртка, яка нагадує "косуху", легка жилетка та взуття належать бренду Puma.

На світлинах із павільйону волосся Квіткової розпущене, а щира усмішка підкреслює її природність і позитивний настрій. Судячи з підпису під фото, вона з особливою енергією готується до ефіру шоу.

"У нас фінішна пряма до мрії…" - зазначила вона.

Модний образ Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Що відомо про "Танці з зірками" 2025

Нагадаємо, Квіткова не єдина, хто візьме участь спецвипуску "Танці з зірками. Рух до життя". Проєкт покажуть 28 грудня о 20:00 на 1+1 Україна.

На паркет також вийдуть Руслана Данілкіна, Василь Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталя Островська, Нікіта Добринін, Наталі Солонік, KOLA, Павло Текучев, Наталка Денисенко та Григорій Решетнік.

Серед танцівників глядачі побачать Євгена Кота, Юлію Сахневич, Олександра Прохорова, Павла Сімакіна, Анну Манжулу, Антона Нестерка, Анну Кареліну, Яну Цибульську, Макса Леонова, Віталія Загоруйка, Надін та Сергія Єфремова.

Вразить передноворічний випуск проєкту й оновленим складом журі, до якого увійшли Дмитро Дікусар, Катерина Кухар, Наталія Могилевська і MONATIK.