Lady in Red: Саливанчук показала модный "лук" для вечеринки или корпоратива

Анна Саливанчук продемонстрировала эффектный образ в красном платье с корсетом и объемными розами для празднования Нового года Красной Огненной Лошади . Ее "лук" сочетает классику, современные тренды и театральность, чтобы быть в центре внимания на вечеринке или корпоративе.

Что надеть на Новый год 2026

Ярко-красное платье

Главным элементом образа стало платье с корсетным лифом без бретелей, подчеркивающее линию декольте и создающее силуэт "песочные часы".

Жесткая конструкция лифа обеспечивает безупречную посадку, в то же время придает женственность.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Настоящей изюминкой платья стал объемный декор на подоле - пышные тканевые розы, создающие театральный эффект и отражающие один из самых горячих трендов сезона.

Насыщенный красный цвет платья символизирует энергию и уверенность.

Саливанчук показала платье на Новый год (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Аксессуары

Образ Анны продуман до мельчайших деталей. Массивные серьги в форме цветов перекликаются с декором на юбке, подчеркивая целостность ансамбля.

Большое золотистое кольцо на указательном пальце придает дорогого блеска, а лакированные красные туфли-лодочки на шпильке с острым носком визуально удлиняют ноги и завершают образ.

Каждый аксессуар подчеркивает концепцию total red, не перегружая образ и создавая гармоничную композицию.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Бьюти-детали

Макияж Анны выполнен в классической красной гамме: губы в тон с платьем и выразительные ресницы.

Маникюр в светлом молочном оттенке контрастирует с красным тотал -луком и придает нотку чистоте и элегантности.

Волосы собраны в высокий хвост с мягкими волнами, что позволяет открыть шею и плечи и подчеркнуть женственность образа.

Актриса показала эффектный образ для вечеринки (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Почему этот образ - идеально подходит для вечеринки или Нового года 2026

Платье Саливанчук – это манифест смелости. Оно сочетает в себе женственность, актуальные подиумные тренды и драматические детали, делающие образ ярким и незабываемым.

В таком платье невозможно остаться незамеченным: каждый элемент от корсета до объемных роз и красных аксессуаров работает на создание завершенного, эффектного лука.

Этот ансамбль станет примером для тех, кто хочет заявить о себе на праздничной вечеринке, сочетая элегантность, трендовые детали и праздничную драматичность.

Что надеть на вечеринку на Новый год 2026 (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)